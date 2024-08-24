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Зеленський відповів, чи очікує підтримки Трампа у разі його перемоги: "Побачимо у листопаді"

Зеленський відповів, чи очікує підтримки Трампа у разі його перемоги: "Побачимо у листопаді"

Київ • УНН

 • 19949 перегляди

Президент України прокоментував можливу підтримку від Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах. Зеленський зазначив, що отримав лише загальні меседжі про підтримку, але не може прогнозувати майбутнє.

Президент України Володимир Зеленський дав виважену відповідь про те, на що він очікує від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, якщо колишній президент знову переможе на виборах, повідомляє NDTV, пише УНН.

Деталі

Зеленський, відповідаючи на запитання NDTV про те, чи очікує він, що Трамп підтримає військові зусилля України, сказав: "Побачимо у листопаді".

Вибори, де зійдуться Трамп та кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс, у США заплановані на листопад.

"Але в будь-якому випадку я не отримав жодного сигналу ні від його (Трампа) команди, ні від нього самого. Ми мали одну двосторонню розмову в цей період часу, під час війни ми мали один телефонний дзвінок. Я отримав лише меседжі про те, що він підтримає Україну, зробить усе, щоб зупинити війну, і зробить усе, щоб Україна залишалася незалежною, європейською та вільною", - сказав Зеленський.

"Це всі меседжі, які я отримав від нього напряму. Але все одно я не можу прогнозувати, тому побачимо в листопаді, що буде", - сказав Президент України.

Доповнення

Зеленський розмовляв із журналістами після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Це був перший візит прем'єр-міністра Індії з моменту здобуття Україною незалежності 1991 року.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва сприйняли в багатьох колах як дипломатичний акт балансування, оскільки його поїздка до росії викликала занепокоєння в деяких західних країнах. Міністр закордонних справ Індії Субраман'ям Джайшанкар заявив, що прем'єр-міністр Моді знову наголосив на необхідності "практичної взаємодії" між усіма зацікавленими сторонами для розробки інноваційного рішення, яке допоможе створити широку прийнятність і сприятиме миру та стабільності.

Під час двосторонніх переговорів прем'єр-міністр Моді раніше сказав Зеленському, що і Україна, і росія повинні сісти разом, не гаючи часу, щоб знайти способи покласти край війні, і що Індія була на стороні миру від самого початку конфлікту в лютому 2022 року.

Зеленський і Трамп домовились про зустріч, конкретика про час і місце ще дуже передчасна - Никифоров20.07.24, 12:59 • 104786 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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