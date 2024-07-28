Владимир Зеленский отметил героизм украинских военных в своем обращении в конце 886-го дня войны. Об этом сообщает Офиса Президента, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце 886-го дня войны особо отметил героизм и эффективность двух украинских боевых бригад. Он высоко оценил 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, действующую на Покровском направлении; и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая борется на Торецком направлении.

Воины, я благодарю вас за вашу стойкость и за умение уничтожать оккупанта именно так, как нужно для сохранения Украины - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент отметил работу 9-го департамента ГУР, обеспечивающего украинскую дальнобойность. Зеленский подчеркнул важность их работы, особенно точные удары на расстоянии почти 1800 километров от границы.

Действительно очень весомо! Спасибо вам за это - отметил Владимир Зеленский.

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