Зеленский отказался рассказать детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сообщить хоть какие-то детали о наступательных и оборонительных действиях Украины в 2024 году, передает УНН.

Зеленский отметил, что Украина имела сложности с контрнаступлением в этом году, потому что "все говорили, какие у нас цели".

"Я не могу вам сказать о целях... У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели...", - сказал Президент Украины во время итоговой пресс-конференции.

Зеленский рассказал о своих отношениях с Залужным