Зеленский осмотрел строительство фортификаций на Черниговщине

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Торговля между Турцией и Россией сокращается из-за западных санкций, а турецкие экспортеры машиностроительной продукции столкнулись с потенциальным падением продаж в Россию на 1 миллиард долларов в этом году, поскольку списки санкций быстро расширяются и нацелены на товары, которые могут быть использованы в военных целях.
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