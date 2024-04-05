Зеленский осмотрел строительство фортификаций на Черниговщине

Торговля между Турцией и Россией уменьшается в объемах из-за санкций: автомобильный рынок пострадает больше всего

Торговля между Турцией и Россией сокращается из-за западных санкций, а турецкие экспортеры машиностроительной продукции столкнулись с потенциальным падением продаж в Россию на 1 миллиард долларов в этом году, поскольку списки санкций быстро расширяются и нацелены на товары, которые могут быть использованы в военных целях.