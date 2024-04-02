Правительство выделило еще более 5,7 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений

Кабинет министров выделил более 5,7 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Продолжаем укреплять наши оборонительные рубежи. На возведение надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд гривен, из них - 1,1 млрд для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен - для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумщины и 300 и 400 млн гривен для Николаевщины и Херсонщины соответственно", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что работа по строительству фортификаций идет в режиме 24/7.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что на возведение фортификаций выделено 5 млрд 577 млн 321 тыс. гривен.

Напомним

Закарпатье продолжает строить фортификационные сооружения в Запорожской области. В зоне ответственности Закарпатья 13 объектов строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, на 12 из которых уже завершено создание укрытий для техники.