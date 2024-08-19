Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Во время рабочей поездки в Днепровскую область Президент Владимир Зеленский встретился с ветеранами российско-украинской войны и ознакомился с внедрением ветеранской политики в регионе. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Главе государства рассказали о проекте областной военной администрации Титаны.UA, созданном, чтобы поддержать защитников и защитниц на пути восстановления после ранений и реализации себя в гражданской жизни.

Амбассадоры инициативы - воины, которые получили тяжелые ранения и восстановились после них. Их представители будут сопровождать ветеранов в каждой громаде области.

«Главное ваше достояние - что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим собратьям», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства и начальник ОВА Сергей Лысак обсудили с ветеранами актуальные для них вопросы, в частности относительно протезирования, реабилитации и работы.

Владимир Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях, и поручил соответствующим заместителям руководителя Офиса Президента проработать это с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством обороны.

Он также поддержал позицию, что ветераны должны быть максимально привлечены к разработке и принятию важных государственных решений.

Кроме проекта Титаны.UA, Днепровщина первой в стране начала реализовывать услугу «Я - ветеран». Во всех отделениях ЦПАУ предоставляют более 500 сервисов для ветеранов, членов их семей и членов семей погибших защитников и защитниц.

Также в области создали путеводитель ветерана «Пиксель», где содержится вся необходимая информация о реабилитации, протезировании, учебе, работе, бизнесе, спорте и отдыхе.

Є велика потреба в фізичній реабілітації - у Броварській міськраді розповіли про основні проблеми, з якими стикаються ветерани російсько-української війни