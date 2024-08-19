Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  69684 просмотра
Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  88928 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  48901 просмотра
Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  81510 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43937 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  121898 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  242578 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  227608 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  276894 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  260912 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  25820 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  105809 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  102016 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  101376 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  101372 просмотра
Актуальное
Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 19:30  •  14842 просмотра

Read in English

Президент встретился с ветеранами на Днепровщине и ознакомился с проектом Титаны.UA. Обсуждались вопросы трудоустройства, реабилитации и привлечения ветеранов к государственным решениям.

Во время рабочей поездки в Днепровскую область Президент Владимир Зеленский встретился с ветеранами российско-украинской войны и ознакомился с внедрением ветеранской политики в регионе. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Главе государства рассказали о проекте областной военной администрации Титаны.UA, созданном, чтобы поддержать защитников и защитниц на пути восстановления после ранений и реализации себя в гражданской жизни.

Амбассадоры инициативы - воины, которые получили тяжелые ранения и восстановились после них. Их представители будут сопровождать ветеранов в каждой громаде области.

«Главное ваше достояние - что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим собратьям», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства и начальник ОВА Сергей Лысак обсудили с ветеранами актуальные для них вопросы, в частности относительно протезирования, реабилитации и работы.

Владимир Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях, и поручил соответствующим заместителям руководителя Офиса Президента проработать это с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерством обороны.

Он также поддержал позицию, что ветераны должны быть максимально привлечены к разработке и принятию важных государственных решений.

Кроме проекта Титаны.UA, Днепровщина первой в стране начала реализовывать услугу «Я - ветеран». Во всех отделениях ЦПАУ предоставляют более 500 сервисов для ветеранов, членов их семей и членов семей погибших защитников и защитниц.

Также в области создали путеводитель ветерана «Пиксель», где содержится вся необходимая информация о реабилитации, протезировании, учебе, работе, бизнесе, спорте и отдыхе.

Є велика потреба в фізичній реабілітації - у Броварській міськраді розповіли про основні проблеми, з якими стикаються ветерани російсько-української війни19 августа 2024, 14:00 • 74298 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойнаполитика
Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  43411 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  74348 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  94112 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  83678 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  79147 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  71278 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  59714 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  65743 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  90345 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  66751 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Популярные

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43937 просмотра
Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  81510 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  48901 просмотра
Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

Легализация трофейного оружия: Рада на днях собирается рассмотреть соответствующий законопроект

  •  88928 просмотра
Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

  •  69684 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  121898 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  242578 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  227608 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  276894 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  260912 просмотра

Война

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

  •  2984 просмотра
Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

  •  15067 просмотра
Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

  •  35863 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43966 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  34626 просмотра

политика

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

  •  2984 просмотра
Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

  •  15067 просмотра
Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

  •  35863 просмотра
Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

  •  28705 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43966 просмотра

Война

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

  •  2984 просмотра
Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

  •  15067 просмотра
Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

  •  35863 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43966 просмотра
Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

  •  34626 просмотра

политика

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

  •  2984 просмотра
Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

Зеленский обсудил ветеранскую политику на Днепровщине

  •  15067 просмотра
Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

Готовим второй Саммит мира и должны работать так, чтобы он состоялся в этом году - Зеленский

  •  35863 просмотра
Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

Зеленский заявил, что Украине нужно экономическое и безопасностное взаимодействие с Африкой

  •  28705 просмотра
В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

  •  43966 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  104759 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  103601 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  110371 просмотра

Экономика

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

Шмыгаль очертил ключевые задачи экономической дипломатии Украины

  •  2984 просмотра
"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС

"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС

  •  13882 просмотра
Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать

  •  19705 просмотра
Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

  •  18460 просмотра
"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

  •  17840 просмотра

Киев

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  17600 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  48917 просмотра
Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  35958 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  112845 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

18 августа 2024, 16:23  •  82123 просмотра