Зеленский обсудил с премьером Исландии имплементацию украинской формулы мира

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир имплементацию Украинской формулы мира и готовность Исландии присоединиться к реализации пункта об энергетической безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"Провел хорошую встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Я благодарен за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку Исландии, а также за создание Реестра убытков и принципиальную позицию о необходимости привлечения россии к ответственности за ее преступления", - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский сообщил, что они скоординировали следующие международные шаги и обсудили долгосрочную поддержку на 2024 год и далее.

"Наша общая цель - защита свободы в Украине и во всей Европе, и мы работаем вместе для ее достижения", - сообщил Зеленский.

Добавим

Офис Президента также сообщил детали встречи Зеленского и Якобсдоттир.

"Он (Зеленский - ред.) также выразил благодарность за выполнение предыдущих договоренностей и передачу мобильного госпиталя и за готовность оказывать долгосрочную экономическую поддержку и участвовать в разминировании", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важность работы исландской стороны по возвращению на родину незаконно вывезенных российскими оккупантами украинских детей.

"Собеседники затронули вопрос вызовов для украинского образования, связанных с войной, обеспечение школ бомбоубежищами. Владимир Зеленский и Катрин Якобсдоттир обсудили имплементацию Украинской формулы мира и готовность Исландии присоединиться к реализации пункта об энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.