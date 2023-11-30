Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита
Киев • УНН
Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, стороны в частности обсудили приоритетные потребности для повышения оборонных возможностей Сил обороны Украины и усиления украинского воздушного щита, пишет УНН.
Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о приоритетных потребностях для повышения оборонных возможностей украинских воинов и усиления украинского воздушного щита после визитов на линию фронта на юге и востоке Украины
Президент поблагодарил за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии.
Также он сообщил, что с Сунаком обсудил дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.
"Отдельно затронули вопросы евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира", - указал Глава государства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которой отметил важность единства ЕС в вопросах одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделении 50 млдр евро помощи.
Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита
Зеленский обсудил потребности Украины в обороне с премьер-министром Великобритании Сунаком.
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