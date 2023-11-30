Зеленский обсудил с премьером Британии потребности для усиления оборонных возможностей и воздушного щита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, стороны в частности обсудили приоритетные потребности для повышения оборонных возможностей Сил обороны Украины и усиления украинского воздушного щита, пишет УНН.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о приоритетных потребностях для повышения оборонных возможностей украинских воинов и усиления украинского воздушного щита после визитов на линию фронта на юге и востоке Украины – написал Зеленский в соцсетях.

Президент поблагодарил за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии.

Также он сообщил, что с Сунаком обсудил дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.

"Отдельно затронули вопросы евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира", - указал Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которой отметил важность единства ЕС в вопросах одобрения переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделении 50 млдр евро помощи.