Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Провел совещание по украинской международной деятельности. Планируются новые соглашения по безопасности с партнерами и юридические меры против российских военных преступников. Обратил внимание на российские акты агрессии на Сумщине и призвал усилить оборону. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались актуальные вопросы украинской международной деятельности в марте - апреле.

Глава государства объявил о намерениях подписать новые соглашения по безопасности с партнерами, а также о принятии новых юридических мер для привлечения к ответственности российских военных преступников.

Президент заявил, что этот шаг к справедливости должен иметь постоянную энергию и усиление. Он также выразил благодарность всем членам команды государства и международных институтов, которые работают ради справедливости.

Особое внимание было уделено ситуации на Сумщине, где российские вооруженные силы продолжают совершать акты террора и агрессии. В течение этого марта российская авиация осуществила почти 200 обстрелов по мирному населению и инфраструктуре региона.

Президент призвал усилить воздушную оборону на всех пораженных территориях, включая Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. Он также обратил внимание на необходимость ускорения поставок ПВО, включая системы F-16.

В заключение, Президент подчеркнул важность того, чтобы страны, которые имеют оружие, действительно использовали его для защиты жизней людей, а не для хранения на складах.

Важно, чтобы большие страны, которые имеют необходимое оружие, действительно были великими в защите жизни - не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы "петриоты" и все остальное реально работало для спасения жизней людей. - заявил Владимир Зеленский.

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