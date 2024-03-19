Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия: Зеленский о результатах Рамштайн-20

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшнее заседание Рамштайн продуктивным и анонсировал, что будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия, передает УНН.

"Сегодня - очередной "Рамштайн", встреча стран, которые поддерживают нашу оборону, нашу защиту от российского террора. Это - продуктивная встреча, есть результаты. Министр обороны Украины Умеров принимал участие. Жду его подробный доклад. Сейчас можно сказать несколько вещей. Будут новые оборонные пакеты, в частности дефицитная артиллерия. Новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов - спасибо всем", - сказал Зеленский во время видеообращения.

По его словам, остается неизменным приоритет в отношении ПВО, РЭБ и дронов.

"Спасибо всем странам, которые реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием. Украинские дроны уже дают сильные результаты, и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление в отношении дронов. Я благодарен всем участникам "Рамштайна" и Соединенным Штатам, министру Остину - за лидерство", - резюмировал Зеленский.

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

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Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, во время сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. По его словам, Киев получит артснаряды, ПВО и дроны.