Зеленский о технологической Ставке: согласован формат и идет определение состава

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о согласовании работы технологической Ставки с приоритетом на дроны, в частности на БПЛА для сбивания "шахедов", создание которой он анонсировал в октябре, а также продолжается определение конкретного состава и ответственных лиц. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Технологическая Ставка - мы согласовали формат работы, и идет определение конкретного состава и ответственных лиц. Санкции и давление на Россию, в том числе против теневого танкерного флота, - есть система мер. Будем больше работать с партнерами, хотя это и не просто - сказал Зеленский.

Он также отметил, что сегодня провел детальное совещание по другим вопросам, которые ранее были обсуждены с гражданского сектора.

"Вопрос об офицерских званиях и должностях - есть уже видение, как это можно сделать более современным", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать формат технологической Ставки с приоритетом на дроны, в частности на БПЛА для сбивания "шахедов".