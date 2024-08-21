Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

Президент Владимир Зеленский сообщил, что было несколько докладов Главкома Сырского об украинских позициях прежде всего это Покровское направление. В Украине понимают шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами, передает УНН.

«Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что продолжается боевая работа в Курской области.

«Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда», - сообщил Зеленский.

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