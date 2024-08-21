Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о докладе Главкома Сирского о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении. Он отметил важность выполнения партнерами обязательств по поставкам снарядов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что было несколько докладов Главкома Сырского об украинских позициях прежде всего это Покровское направление. В Украине понимают шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами, передает УНН.
«Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны», - рассказал Зеленский.
Он отметил, что продолжается боевая работа в Курской области.
«Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда», - сообщил Зеленский.
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