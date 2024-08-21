В ЦПД опровергли фейк об "отказе" бойцов Нацгвардии выполнять задачи на Покровском направлении
Киев • УНН
ЦПД опроверг фейковую новость об отказе рот 15-й бригады НГУ выполнять задачи на Покровском направлении. Бригада продолжает боевые действия, нанося значительные потери противнику.
Центр противодействия дезинформации опроверг новость о том, что несколько рот 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказались выполнять задачи на Покровском направлении, передает УНН.
Центр противодействия дезинформации сообщает, что подсанкционная "Страна.ua" распространила сообщение, что якобы несколько рот 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отказались выполнять задачи на Покровском направлении фронта, где сейчас ведутся самые активные бои.
"Верифицировав информацию о деятельности этого подразделения в Нацгвардии, Центр сообщает, что распространяемая пропагандистами информация, которая уже разлетелась во всех российских медиа, не соответствует действительности. Личный состав 15 бригады НГУ продолжает выполнять задачи и сдерживать врага на сложном направлении фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в течение этих суток бойцы бригады нанесли потери личному составу противника в количестве 47 военных, еще один оккупант взят в плен. Также бойцы бригады уничтожили три единицы бронетехники и два комплекса РЭБ врага. Кроме того, поражены места скопления личного состава и позиции оккупантов
"Подобные фейки направлены на деморализацию украинского населения и военнослужащих Сил обороны. Призываем доверять только проверенным источникам информации и не поддаваться на манипуляции", - отмечают в ЦПД.
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