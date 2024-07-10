Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США, Дании и Нидерландам за практические шаги по усилению украинских ВВС истребителями F-16, которые находятся в процессе передачи Украине, передает УНН.

"Благодарен Соединенным Штатам, Дании и Нидерландам за практические шаги для достижения цели всех украинцев - усиление украинских ВВС истребителями F-16. Благодарен Бельгии и Норвегии за их готовность предоставить нам свои истребители F-16. Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и в дальнейшем уменьшаться", - написал Зеленский в Х.

Он отметил, что F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины.

"Я уверен, что они помогут нам лучше защитить украинцев от жестоких российских атак, например удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве на этой неделе. Ожидаю, что наша коалиция военно-воздушных сил еще больше усилится благодаря присоединению новых участников. F-16 приближают справедливый и прочный мир, демонстрируя, что террор должен терпеть поражение везде и всегда", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что украинская команда продолжает работать в Вашингтоне над достижением договоренностей, которые усиливают обороноспособность Украины.

Зеленский в Вашингтоне анонсировал новые решения по F-16 и подписание двух соглашений по безопасности

Дополнение

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке США, процесс передачи этих F-16 в настоящее время продолжается, и ожидается, что этим летом Украина начнет эксплуатировать F-16.