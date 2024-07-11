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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 02:58  •  2963 просмотра

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Президент Зеленский встретился с президентом Чехии Павелом в Вашингтоне, обсудил членство Украины в НАТО, поставки артиллерийских боеприпасов, вступление в ЕС и поблагодарил за поддержку.

В Вашингтоне Президент Украины встретился с Президентом Чехии. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

На полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чешской Республики Петром Павелом, подчеркнув его поддержку на пути Украины к членству в НАТО и победам в войне.

Лидеры согласовали позиции перед заседанием Совета Украина - НАТО, а также обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине и новые источники финансирования. Украина также надеется на скорое начало двусторонних скрининговых встреч с ЕС для вступления в Европейский Союз.

Спасибо за помощь в приближении членства Украины в НАТО и восстановлении справедливого мира

- поблагодарил Владимир Зеленский.

Канада пообещала выделить 500 млн канадских долларов на военную помощь Украине11 июля 2024, 01:41 • 13915 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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