Зеленский и президент Чехии обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с президентом Чехии Павелом в Вашингтоне, обсудил членство Украины в НАТО, поставки артиллерийских боеприпасов, вступление в ЕС и поблагодарил за поддержку.
В Вашингтоне Президент Украины встретился с Президентом Чехии. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
На полях саммита НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Чешской Республики Петром Павелом, подчеркнув его поддержку на пути Украины к членству в НАТО и победам в войне.
Лидеры согласовали позиции перед заседанием Совета Украина - НАТО, а также обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине и новые источники финансирования. Украина также надеется на скорое начало двусторонних скрининговых встреч с ЕС для вступления в Европейский Союз.
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