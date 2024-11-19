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Зеленский анонсировал первое заседание технологической Ставки

Зеленский анонсировал первое заседание технологической Ставки

Киев  •  УНН

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Первое заседание технологической Ставки состоится в начале декабря для развития военных технологий. Украина планирует изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч беспилотников в 2024 году.

Первое заседание технологической Ставки состоится уже в начале декабря. Об этом заявил президент Владимир Зеленский выступая в парламенте во время представления "План устойчивости", передает УНН.

Нам нужно опережать россию в технологиях. Сейчас часто мы ищем ответы на их уже технологические решения. Нужно чтобы они искали ответы на наши технологические решения. Именно это является главной идеологией пункта "Оружие" в "Плане устойчивости". Ради этого в Украине внедряется формат технологической Ставки

- рассказал Зеленский.

Он отметил, что в этом формате на регулярной основе будут собирать лучших специалистов и полезные технологические идеи.

Первое заседание нашей Ставки состоится уже в начале декабря. Именно крепкий оборонно-промышленный комплекс Украины способен обеспечить нашему государству самостоятельность в выборе военной стратегии

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что реализация военных пунктов "Плана победы" и соответствующих пунктов "Плана устойчивости" обеспечит реальное стратегическое сдерживание России.

Дополнение

Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.

На дроны: Президент анонсировал увеличение прямого финансирования бригад19 нояб. 2024, 11:40 • 4669 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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