"Зеленая" трансформация продовольственных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В пятницу, 17 сентября, платформа Global 100% RE Ukraine провела традиционные Зеленые диалоги. Это формат мероприятий, где единомышленники и коллеги имеют возможность профессионально обсудить вопросы экологически ответственного бизнеса, “зеленых” технологий, а также обменяться идеями и планами по реализации “зеленых” проектов.
На этот раз Зеленые диалоги были проведены совместно с Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA). UBTA - это ассоциация, объединяющая украинский бизнес вокруг идеи устойчивого развития через формирование мощных экономических связей между Украиной, Европой и остальным миром. На данный момент UBTA является лидером в разработке подходов и инструментов зеленой трансформации украинского бизнеса.
В центре обсуждения оказалась тема "зеленой" трансформации агропродовольственного сектора. Мероприятие было посвящено Всемирному Саммиту по продовольственным системам, который именно сегодня начал свою работу под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН. С чрезвычайно интересной и информативной презентацией на тему "Трансформация продовольственных систем - инструмент достижения устойчивого развития" выступил Михаил Малков - докторант Института экономики природопользования и устойчивого развития НАНУ.
В своей презентации Михаил Малков подробно рассказал о структуре продовольственных систем, предоставил примеры их успешной трансформации в различных странах мира и проинформировал об основных векторах трансформации продовольственных систем Украины.
В свою очередь, UBTA выступила с глобальной инициативой по поддержке трансформации продовольственных систем на корпоративном уровне. Эта инициатива, направленная на поддержку устойчивого ведения бизнеса крупных, средних и малых предприятий вдоль всей цепи производства продуктов питания, была направлена в Секретариат Саммита. Вместе с этой инициативой UBTA также предоставила документ "Национальный подход к трансформации продовольственных систем Украины", в разработке которого принимали участие представители Global 100% RE Ukraine.
Господин Малков также проинформировал аудиторию, что тезисы данного документа были полностью учтены при подготовке официального документа, Министерство экономики Украины направленного в ООН.
Основываясь на этом успешном примере сотрудничества, Global 100% RE Ukraine и UBTA договорились о координации усилий и стратегическое партнерство в вопросах зеленой трансформации, включая вопросы трансформации продовольственных систем.