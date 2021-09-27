“Зелена” трансформація продовольчих систем

Цього разу Зелені діалоги були проведені спільно із Українською асоціацією бізнесу та торгівлі (UBTA). UBTA — це асоціація, що об’єднує український бізнес навколо ідеї сталого розвитку через формування потужних економічних зв’язків між Україною, Європою та іншим світом. На даний момент UBTA є лідером в розробці підходів та інструментів зеленої трансформації українського бізнесу.

В центрі обговорення постала тема “зеленої” трансформації агропродовольчого сектору. Захід було присвячено Всесвітньому Саміту з продовольчих систем, який саме сьогодні розпочав свою роботу під егідою Генеральної Асамблеї ООН. Із надзвичайно цікавою та інформативною презентацією на тему “Трансформація продовольчих систем — інструмент досягнення сталого розвитку” виступив Михайло Малков — докторант Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ.

В своїй презентації Михайло Малков докладно розповів про структуру продовольчих систем, надав приклади їх успішної трансформації в різних країнах світу та проінформував щодо основних векторів трансформації продовольчих систем України.

В свою чергу, UBTA виступила з глобальною ініціативою щодо підтримки трансформації продовольчих систем на корпоративному рівні. Ця ініціатива, спрямована на підтримку сталого ведення бізнесу великих, середніх і малих підприємств вздовж всього ланцюга виробництва продуктів харчування, була направлена в Секретаріат Саміту. Разом з цією ініціативою UBTA також надала документ “Національний підхід щодо трансформації продовольчих систем України”, в розробці якого брали участь представники Global 100% RE Ukraine.

Пан Малков також проінформував аудиторію, що тези даного документу було повністю враховано при підготовці офіційного документу, який Міністерство економіки України направило в ООН.

Ґрунтуючись на цьому успішному прикладі співпраці, Global 100% RE Ukraine та UBTA домовились про координацію зусиль та стратегічне партнерство в питаннях зеленої трансформації, включно з питаннями трансформації продовольчих систем.