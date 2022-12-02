"Оружие победы": Укрпочта выпустит серию марок ко Дню Вооруженных сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря, "Укрпочта" выпустит лимитированную серию марок "Оружие Победы". Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
На экземплярах изобразили военное отечественное и зарубежное вооружение. В частности это:
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- "Вильха" – реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники (Украина).
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- "Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования с противокорабельными крылатыми ракетами, предназначенный для поражения боевых кораблей (Украина).
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- "Стугна-П" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей (Украина).
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- "Байрактар ТВ2" - беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета (Турция).
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- FGM-148 "Джавелин" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов (США).
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"С первых дней полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины применяют на поле боя оружие как отечественного, так и зарубежного производства, которое в руках украинских воинов ежедневно приближает Украину к Победе", - говорится в сообщениис
Приобрести почтовый выпуск "Оружие Победы" можно будет с 6 декабря в городских отделениях Укрпочты по всей стране и онлайн-магазине компании. Тираж листа всего 200 000 экземпляров, указали в Укрпочте. Выпуск - благотворительный: часть собранных средств будет направлена на помощь Вооруженным силам Украины.
Дополнение
14 ноября Укрпочта закрыла предзаказ на марку "Херсон – это Украина!".