"Оружие победы": Укрпочта выпустит серию марок ко Дню Вооруженных сил Украины

Детали

На экземплярах изобразили военное отечественное и зарубежное вооружение. В частности это:



"Вильха" – реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники (Украина).



"Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования с противокорабельными крылатыми ракетами, предназначенный для поражения боевых кораблей (Украина).



"Стугна-П" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей (Украина).



"Байрактар ТВ2" - беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета (Турция).



FGM-148 "Джавелин" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов (США).



"С первых дней полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины применяют на поле боя оружие как отечественного, так и зарубежного производства, которое в руках украинских воинов ежедневно приближает Украину к Победе", - говорится в сообщениис

Приобрести почтовый выпуск "Оружие Победы" можно будет с 6 декабря в городских отделениях Укрпочты по всей стране и онлайн-магазине компании. Тираж листа всего 200 000 экземпляров, указали в Укрпочте. Выпуск - благотворительный: часть собранных средств будет направлена ​​на помощь Вооруженным силам Украины.

Дополнение

14 ноября Укрпочта закрыла предзаказ на марку "Херсон – это Украина!".