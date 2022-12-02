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"Оружие победы": Укрпочта выпустит серию марок ко Дню Вооруженных сил Украины

Киев • УНН

 • 849292 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря, "Укрпочта" выпустит лимитированную серию марок "Оружие Победы". Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН

Детали 

На экземплярах изобразили военное отечественное и зарубежное вооружение. В частности это:

  • "Вильха" – реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники (Украина).
  • "Нептун" - противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования с противокорабельными крылатыми ракетами, предназначенный для поражения боевых кораблей (Украина).
  • "Стугна-П" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения подвижных и неподвижных бронированных целей (Украина).
  • "Байрактар ТВ2" - беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета (Турция).
  • FGM-148 "Джавелин" - переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов (США).

"С первых дней полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины применяют на поле боя оружие как отечественного, так и зарубежного производства, которое в руках украинских воинов ежедневно приближает Украину к Победе", - говорится в сообщениис

Приобрести почтовый выпуск "Оружие Победы" можно будет с 6 декабря в городских отделениях Укрпочты по всей стране и онлайн-магазине компании. Тираж листа всего 200 000 экземпляров, указали в Укрпочте. Выпуск - благотворительный: часть собранных средств будет направлена ​​на помощь Вооруженным силам Украины.

Дополнение

14 ноября Укрпочта закрыла предзаказ на марку "Херсон – это Украина!". 

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