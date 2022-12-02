"Зброя перемоги": Укрпошта випустить серію марок до Дня Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. До Дня Збройних сил України, який припадає на 6 грудня, Укрпошта випустить лімітовану серію марок "Зброя Перемоги". Про це повідомило Міністерство оборони України, пише УНН.
Деталі
На примірниках зобразили військове вітчизняне та закордонне озброєння. Зокрема це:
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- "Вільха" – реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки (Україна).
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- "Нептун" – протикорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів (Україна).
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- "Стугна-П" – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей (Україна).
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- "Байрактар ТБ2" – безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту (Туреччина).
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- FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів (США).
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"З перших днів повномасштабної війни Збройні сили України застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до Перемоги", - ідеться у повідомленні.
Придбати поштовий випуск "Зброя Перемоги" можна буде з 6 грудня у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та онлайн-магазині компанії. Тираж аркуша лише 200 000 примірників, вказали в Укрпошті. Випуск - благодійний: частина зібраних коштів буде направлена на допомогу Збройним силам України.
Доповнення
14 листопада Укрпошта закрила передзамовлення на марку "Херсон – це Україна!".