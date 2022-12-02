"Зброя перемоги": Укрпошта випустить серію марок до Дня Збройних сил України

Деталі

На примірниках зобразили військове вітчизняне та закордонне озброєння. Зокрема це:



"Вільха" – реактивна система залпового вогню, призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки (Україна).



"Нептун" – протикорабельний ракетний комплекс наземного базування з протикорабельними крилатими ракетами, призначений для ураження бойових кораблів (Україна).



"Стугна-П" – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження рухомих та нерухомих броньованих цілей (Україна).



"Байрактар ТБ2" – безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту (Туреччина).



FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів (США).



"З перших днів повномасштабної війни Збройні сили України застосовують на полі бою зброю як вітчизняного, так і закордонного виробництва, яка в руках українських воїнів щодня наближає Україну до Перемоги", - ідеться у повідомленні.

Придбати поштовий випуск "Зброя Перемоги" можна буде з 6 грудня у міських відділеннях Укрпошти по всій країні та онлайн-магазині компанії. Тираж аркуша лише 200 000 примірників, вказали в Укрпошті. Випуск - благодійний: частина зібраних коштів буде направлена на допомогу Збройним силам України.

Доповнення

14 листопада Укрпошта закрила передзамовлення на марку "Херсон – це Україна!".