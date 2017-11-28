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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12552 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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13:14 • 33786 просмотра

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Убытки почти на 9 млн грн: экс-сотруднику железной дороги сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Бывшему руководителю предприятия железнодорожного транспорта сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого госпредприятию был нанесен ущерб на сумму 8,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте НАБУ, передает УНН.

"28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя правления ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью предоставления неправомерной выгоды третьему лицу", - говорится в сообщении.

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Действия сотрудника предприятия квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением" - ред).

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Детективами НАБУ было установлено, что в течение 2016-2017 годов чиновник заключил заведомо невыгодные для государственного предприятия договоры страхования, которые фактически не выполнялись. В результате предприятие понесло убытки на сумму 8,8 млн грн, отметили в НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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