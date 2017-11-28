Убытки почти на 9 млн грн: экс-сотруднику железной дороги сообщили о подозрении

"28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя правления ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ" о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью предоставления неправомерной выгоды третьему лицу", - говорится в сообщении.

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Действия сотрудника предприятия квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением" - ред).

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Детективами НАБУ было установлено, что в течение 2016-2017 годов чиновник заключил заведомо невыгодные для государственного предприятия договоры страхования, которые фактически не выполнялись. В результате предприятие понесло убытки на сумму 8,8 млн грн, отметили в НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.