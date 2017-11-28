Збитки на майже 9 млн грн: екс-співробітнику залізниці повідомили про підозру

“28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому виконуючому обов’язки голови правління ПрАТ „Київ-Дніпровське МППЗТ“ про підозру у зловживанні службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди третій особі”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ повідомила про підозру двом керівникам департаменту “Укрзалізниці”

Дії співробітника підприємства кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою чи службовим становищем” — ред).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці прийшли із обшуками у філію “Львівської залізниці”

Детективами НАБУ було встановилено, що впродовж 2016-2017 років посадовець уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори страхування, які фактично не виконувались. В результаті підприємство зазнало збитків на суму 8,8 млн грн, зазначили в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посадовцю "Придніпровської залізниці" повідомили підозру у привласненні держкоштів на Запоріжжі

Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.