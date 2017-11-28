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Збитки на майже 9 млн грн: екс-співробітнику залізниці повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Колишньому керівнику підприємства залізничного транспорту повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем, в результаті якого держпідприємству було завдано збитків на суму 8,8 млн грн. Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті НАБУ, передає УНН.

“28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому виконуючому обов’язки голови правління ПрАТ „Київ-Дніпровське МППЗТ“ про підозру у зловживанні службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди третій особі”, — йдеться в повідомленні.

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Дії співробітника підприємства кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою чи службовим становищем” — ред).

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Детективами НАБУ було встановилено, що впродовж 2016-2017 років посадовець уклав завідомо невигідні для державного підприємства договори страхування, які фактично не виконувались. В результаті підприємство зазнало збитків на суму 8,8 млн грн, зазначили в НАБУ.

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Наразі, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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