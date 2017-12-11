Сборную России по футболу повторно проверят на допинг перед ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) собралась провести повторную проверку допинг-тестов футболистов сборной России в 2018 году перед проведением Мундиаля, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Организация поставила целью проверку пробирок для установления того, могли ли в них быть проведены замены и открытия проб. В анализе будет использована специальная технология разработана комиссией Международного олимпийского комитета.
По сообщению источника, анализ проб начнется не раньше середины января 2018.
Примечательно, что по предварительным сообщениям СМИ, 34 российских футболисты, в том числе весь состав сборной России на ЧМ-2014, могли принимать допинг, несмотря на то, что допинг-пробы всех фигурантов дела дали отрицательный результат.
Напомним, что россиянка сборная потеряла пальму первенства в зачете Зимней ОИ-2014 через ряд употребление допинга спортсменами страны.
Как сообщал УНН, сборную России полностью отстраняли от Паралимпиады-2016.