Сборную России по футболу повторно проверят на допинг перед ЧМ-2018

Организация поставила целью проверку пробирок для установления того, могли ли в них быть проведены замены и открытия проб. В анализе будет использована специальная технология разработана комиссией Международного олимпийского комитета.

По сообщению источника, анализ проб начнется не раньше середины января 2018.

Примечательно, что по предварительным сообщениям СМИ, 34 российских футболисты, в том числе весь состав сборной России на ЧМ-2014, могли принимать допинг, несмотря на то, что допинг-пробы всех фигурантов дела дали отрицательный результат.

Напомним, что россиянка сборная потеряла пальму первенства в зачете Зимней ОИ-2014 через ряд употребление допинга спортсменами страны.

Как сообщал УНН, сборную России полностью отстраняли от Паралимпиады-2016.