Збірну Росії з футболу повторно перевірять на допінг перед ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зібралася провести повторну перевірку допінг-тестів футболістів збірної Росії у 2018 році перед проведенням Мундіалю, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Організація поставила за мету перевірку пробірок задля встановлення того, чи могли в них бути проведенні підміни та відкриття проб. В аналізі буде використана спеціальна технологія розроблена комісією Міжнародного олімпійського комітету.
За повідомленням джерела, аналіз проб розпочнеться не раніше середини січня 2018-го.
Примітно, що за попередніми повідомленнями ЗМІ, 34 російських футболісти, в тому числі весь склад збірної Росії на ЧС-2014, могли приймати допінг, попри те, що допінг-проби всіх фігурантів справи дали негативний результат.
Нагадаємо, що росіянка збірна втратила пальму першості в заліку Зимової ОІ-2014 через ряд вживання допінгу спортсменами країни.
Як повідомляв УНН, збірну Росії повністю відсторонювали від Паралімпіади-2016.