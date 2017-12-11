Збірну Росії з футболу повторно перевірять на допінг перед ЧС-2018

Організація поставила за мету перевірку пробірок задля встановлення того, чи могли в них бути проведенні підміни та відкриття проб. В аналізі буде використана спеціальна технологія розроблена комісією Міжнародного олімпійського комітету.

За повідомленням джерела, аналіз проб розпочнеться не раніше середини січня 2018-го.

Примітно, що за попередніми повідомленнями ЗМІ, 34 російських футболісти, в тому числі весь склад збірної Росії на ЧС-2014, могли приймати допінг, попри те, що допінг-проби всіх фігурантів справи дали негативний результат.

Нагадаємо, що росіянка збірна втратила пальму першості в заліку Зимової ОІ-2014 через ряд вживання допінгу спортсменами країни.

Як повідомляв УНН, збірну Росії повністю відсторонювали від Паралімпіади-2016.