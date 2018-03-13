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Сборные Украины стали победителями Кубка Европы по метаниям

Сборные Украины стали победителями Кубка Европы по метаниям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В португальском городе Лейрия подошел к завершению Кубок Европы по метаниям среди молодежных и взрослых легкоатлетов, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В заключительный, второй день соревнований наш Николай Калюш выиграл соревнования по метанию копья в группе В. При этом атлет показал лучший результат нынешнего сезона - 74,18 м.

Алена Шамотина неоднократно входила в призовую тройку Кубка Европы по метаниям в соревнованиях среди молодежи. В этом году она выступала среди взрослых. С результатом 65,81 м украинка стала девятой по метанию молота.

Виктория Клочко завершила соревнования по метанию диска десятой с лучшим результатом сезона (53,48 м). Карина Чередниченко с результатом 48,80 м заняла пятое место по метанию диска среди молодежи.

Отметим, что в итоге мужская сборная Украины среди взрослых заняла в общем зачете первое место - 4225 очков, обогнав Испанию на 17 баллов. Также первое место заняла женская молодежная команда Украины (3613 очков) - на 20 больше, чем в Турции.

Добавим также, взрослая женская национальная команда заняла 3-ю строчку, уступив только немкам и полячкам, а мужчины в категории U-23 заняли вторую ступень после Италии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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