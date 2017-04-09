Сборная Украины встретится с Черногорией в Основном раунде отбора к ЧЕ-2018

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116944 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175780 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128714 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124066 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116728 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Сборная Украины встретится с Черногорией в Основном раунде отбора к ЧЕ-2018

Сборная Украины встретится с Черногорией в Основном раунде отбора к ЧЕ-2018

Киев  •  УНН

 • 9351 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сборная Украины продолжит борьбу за выход в Финальный этап чемпионата Европы 2018 домашним матчем второго тура Основного раунда квалификации с Черногорией, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.

Второй матч отбора на чемпионат Европы команда Александра Косенко проведет против номинально слабой команды квартета - Черногории. Балканцы еще ни разу не играли в финальной стадии ни Евро, ни чемпионата мира.

Черногория - команда, которая отбиралась в Основной раунд квалификации через Предварительный раунд. В двух матчах против Швеции и Гибралтара черногорцы забили 19 мячей и уверенно выиграли группу. По четыре гола на свой счет записали игрок "Агами" Бойан Байович и Илья Мугоша с "Войска Цорн Горе", однако на турнире в Украине будет выступать только первый.

По итогам первых поединков соревнований национальные команды находятся на полярных местах в таблице - Украина победила Бельгию 1:0, а Черногория была разгромлена хорватами 0:4.

Стоит отметить, что черногорцы занимают 25 строчку в рейтинге УЕФА и лишь 57 в ФИФА. А "желто-голубые" занимают 8 ступень в генерации ФИФА.

Заметим, что поединок начнется в 16:00 на площадке столичного "Дворца Спорта".

Напомним, сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу .

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