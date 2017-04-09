Сборная Украины встретится с Черногорией в Основном раунде отбора к ЧЕ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сборная Украины продолжит борьбу за выход в Финальный этап чемпионата Европы 2018 домашним матчем второго тура Основного раунда квалификации с Черногорией, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Второй матч отбора на чемпионат Европы команда Александра Косенко проведет против номинально слабой команды квартета - Черногории. Балканцы еще ни разу не играли в финальной стадии ни Евро, ни чемпионата мира.
Черногория - команда, которая отбиралась в Основной раунд квалификации через Предварительный раунд. В двух матчах против Швеции и Гибралтара черногорцы забили 19 мячей и уверенно выиграли группу. По четыре гола на свой счет записали игрок "Агами" Бойан Байович и Илья Мугоша с "Войска Цорн Горе", однако на турнире в Украине будет выступать только первый.
По итогам первых поединков соревнований национальные команды находятся на полярных местах в таблице - Украина победила Бельгию 1:0, а Черногория была разгромлена хорватами 0:4.
Стоит отметить, что черногорцы занимают 25 строчку в рейтинге УЕФА и лишь 57 в ФИФА. А "желто-голубые" занимают 8 ступень в генерации ФИФА.
Заметим, что поединок начнется в 16:00 на площадке столичного "Дворца Спорта".
Напомним, сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу .