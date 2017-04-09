Сборная Украины встретится с Черногорией в Основном раунде отбора к ЧЕ-2018

Второй матч отбора на чемпионат Европы команда Александра Косенко проведет против номинально слабой команды квартета - Черногории. Балканцы еще ни разу не играли в финальной стадии ни Евро, ни чемпионата мира.

Черногория - команда, которая отбиралась в Основной раунд квалификации через Предварительный раунд. В двух матчах против Швеции и Гибралтара черногорцы забили 19 мячей и уверенно выиграли группу. По четыре гола на свой счет записали игрок "Агами" Бойан Байович и Илья Мугоша с "Войска Цорн Горе", однако на турнире в Украине будет выступать только первый.

По итогам первых поединков соревнований национальные команды находятся на полярных местах в таблице - Украина победила Бельгию 1:0, а Черногория была разгромлена хорватами 0:4.

Стоит отметить, что черногорцы занимают 25 строчку в рейтинге УЕФА и лишь 57 в ФИФА. А "желто-голубые" занимают 8 ступень в генерации ФИФА.

Заметим, что поединок начнется в 16:00 на площадке столичного "Дворца Спорта".

Напомним, сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу .