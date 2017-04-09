Збірна України зустрінеться з Чорногорією в Основному раунді відбору до ЧЄ-2018

Другий матч відбору на чемпіонат Європи команда Олександра Косенка проведе проти номінально найслабшої команди квартету – Чорногорії. Балканці ще жодного разу не грали у фінальній стадії ні Євро, ні чемпіонату світу.

Чорногорія – команда, яка відбиралась у Основний раунд кваліфікації через Попередній раунд. У двох матчах проти Швеції і Гібралтару чорногорці забили 19 м'ячів і впевнено виграли групу. По чотири голи на свій рахунок записали гравець "Агами" Бойан Байович та Ілля Мугоша з "Війська Цорне Горі", однак на турнірі в Україні виступатиме тільки перший.

За підсумками перших поєдинків змагань національні команди знаходяться на полярних місцях в таблиці – Україна перемогла Бельгію 1:0, а Чорногорія була розгромлена хорватами 0:4.

Варто відзначити, що чорногорці займають 25 рядок у рейтингу УЄФА і лише 57 у ФІФА. Натомість "жовто-блакитні" займають 8 щабель в генерації ФІФА.

Зауважимо, що поєдинок розпочнеться о 16:00 на майданчику столичного "Палацу Спорту".

Нагадаємо, збірна України перемогла Бельгію у домашньому відборі на ЧЄ-2018 з футзалу.