Сборная Украины осталась без медали эстафеты этапа Кубка мира в Остерсунде

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12974 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103978 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78205 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103920 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116443 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140258 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183905 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116680 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Сборная Украины осталась без медали эстафеты этапа Кубка мира в Остерсунде

Сборная Украины осталась без медали эстафеты этапа Кубка мира в Остерсунде

Киев  •  УНН

 • 8864 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде завершился женской эстафетой, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Украинская сборная в составе Меркушино, Виты Семеренко, Джими и Блашка не сумела зацепиться за пьедестал почета, заняв только 9-ю строчку. Ни штрафного круга при 8 дополнительных патронах и 2:47,1 мин отставание от победителя Норвегии.

Серебряный комплект наград достался Швейцарии, “бронзовый” — Швеции.

Стоит отметим, что исправиться украинская женская сборная сможет уже менее чем через неделю, когда в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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