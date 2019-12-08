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Збірна України залишилась без медалі естафети етапу Кубку світу в Остерсунді

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Перший етап Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді завершився жіночою естафетою, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Українська збірна у складі Меркушиної, Віти Семеренко, Джими і Блашко не зуміла зачепитися за п’єдестал пошани, посівши тільки 9-й рядок. Жодного штрафного кола при 8 додаткових патронах і 2:47,1 хв відставання від переможця Норвегії.

Срібний комплект нагород дістався Швейцарії, “бронзовий” — Швеції.

Варто відзначимо, що виправитися українська жіноча збірна зможе вже менш ніж через тиждень, коли в Хохфільцені стартуватиме другий етап Кубка світу.

Українські Національні Новини

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