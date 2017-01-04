Сборная Украины по футзалу будет дважды принимать чемпиона Европы Испанию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 сборная Украины дважды в Киеве сыграет со сборной Испании, второй командой мирового рейтинга и действующим чемпионом Европы, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Обе игры пройдут в "Дворце спорта", начало матчей 28 января и 29 января - в 15:00.
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Примечательно, что баланс матчей у испанцев со сборной Украины составляет - 12 побед в 12 поединках (одна в овертайме), мячи 45:10.
Стоит отметить, что для подготовки к матчам в Украине в чемпионате Испании запланирован двухнедельный перерыв, что само по себе для команды Хосе Венансио Лопеса редкий случай - как правило, испанская сборная проводит свои спарринги внутри недельного цикла регулярного чемпионата.
Справка: Сборная Испании по футзалу является чемпионом мира - 2000, 2004, вице-чемпионом мира - 1996, 2008, 2012, чемпионом Европы - 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016, вице-чемпионом Европы - 1999, победителем Гран-при Бразилии - 2010.