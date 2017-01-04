Збірна України з футзалу двічі прийматиме чемпіона Європи Іспанію

Обидві гри пройдуть у "Палаці спорту", початок матчів 28 січня і 29 січня – о 15:00.

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Примітно, що баланс матчів у іспанців зі збірною України становить - 12 перемог в 12 поєдинках (одна в овертаймі), м'ячі 45:10.

Варто зазначити, що для підготовки до матчів в Україні в чемпіонаті Іспанії заплановано двотижневу перерву, що само по собі для команди Хосе Венансіо Лопеса рідкісний випадок – як правило, іспанська збірна проводить свої спаринги всередині тижневого циклу регулярного чемпіонату.

Довідка: Збірна Іспанії з футзалу є чемпіоном світу – 2000, 2004, віце-чемпіоном світу – 1996, 2008, 2012, чемпіоном Європи – 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016, віце-чемпіоном Європи – 1999, переможцем Гран-прі Бразилії – 2010.