Сборная Украины провела стартовый поединок домашнего молодежного ЧМ по хоккею

Желание подопечных Олега Игнатьева порадовать родных болельщиков сыграло злую шутку, к завершающей стадии их атаки не доходили. А в конце первого периода венгры открыли счет. Уже на старте второй двадцатиминутки украинцы счет сравняли. Денис Архипенко замкнул передачу Дмитрия Даниленко. И уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. До завершения второго периода Артур Оганджанян пропустил еще дважды. А в финале матча на табло светились - 1:5.

Как и в прошлом году, украинцы с поражения начали домашний чемпионат, но отметим, в 2018 году именно сборная Украины наконец получила "золото".

Сказано, что накануне, сборная команда Франции победа Эстонию со счетом 6:1, а сборная Польши беспощадно расправилась с итальянской сборной.

Добавим, новая волна поединков турнира начнется уже 14 декабря.