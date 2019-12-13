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Сборная Украины провела стартовый поединок домашнего молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Украины провела стартовый поединок домашнего молодежного ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 10744 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Старт домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею оказался неудачным для молодежной сборной Украины. Матч со сверстниками из Венгрии состоялся на льду киевского "Дворца Спорта". Об этом сообщает сайт ФХУ, передает УНН.

Желание подопечных Олега Игнатьева порадовать родных болельщиков сыграло злую шутку, к завершающей стадии их атаки не доходили. А в конце первого периода венгры открыли счет. Уже на старте второй двадцатиминутки украинцы счет сравняли. Денис Архипенко замкнул передачу Дмитрия Даниленко. И уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. До завершения второго периода Артур Оганджанян пропустил еще дважды. А в финале матча на табло светились - 1:5.

Как и в прошлом году, украинцы с поражения начали домашний чемпионат, но отметим, в 2018 году именно сборная Украины наконец получила "золото".

Сказано, что накануне, сборная команда Франции победа Эстонию со счетом 6:1, а сборная Польши беспощадно расправилась с итальянской сборной.

Добавим, новая волна поединков турнира начнется уже 14 декабря.

Украинские Национальные Новости

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