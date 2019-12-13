Збірна України провела стартовий поєдинок домашнього молодіжного ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Старт домашнього молодіжного чемпіонату світу з хокею виявився невдалим для молодіжної збірної України. Матч із однолітками з Угорщини відбувся на льоду київського "Палацу Спорту". Про це інформує сайт ФХУ, передає УНН.
Бажання підопічних Олега Ігнатьєва потішити рідних вболівальників зіграло злий жарт, до завершальної стадії їх атаки не доходили. А наприкінці першого періоду угорці відкрили рахунок. Вже на старті другої двадцятихвилинки українці рахунок зрівняли. Денис Архипенко замкнув передачу Дмитра Даниленко. Та вже в наступній атаці угорці знову вийшли вперед. До завершення другого періоду Артур Оганджанян пропустив ще двічі. А у фіналі матчу на табло світилися - 1:5.
Як і торік, українці з поразки почали домашній чемпіонат, але зазначимо, у 2018 році саме збірна України зрештою здобула "золото".
Сказано, що напередодні, збірна команда Франції перемога Естонію з рахунком 6:1, а збірна Польщі безпощадно розправилася з італійською збірною.
Додамо, нова хвиля поєдинків турніру розпочнеться вже 14 грудня.