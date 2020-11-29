Сборная Украины проиграла действующим чемпионам Европы в отборе на Евробаскет-2022

Украинский коллектив полностью провалил старт игры — 2:20, и завершил четверть с результатом 9:33. Во второй 10-минутке наши игроки выровняли игру, но отставание было значительным. После большого перерыва “желто-голубые” начали периодически демонстрировать мощную игру и смогли сократить отставание до 7 баллов, однако победа словенцами — 84:73.

“Мы показали, что можем играть как команда. Мы бились друг за друга. Мы начали не очень хорошо, возможно потому, что не было готовы к такому прессингу, что они будут так бежать. И все же, во второй половине мы включились, сделали хороший рывок. Где нам не хватило какой-то опытности, у нас нет таких опытных игроков, как в Словении. Некоторые игроки играют в Евролиге, в топовых чемпионатах, а у нас почти все ребята играют в украинском чемпионате, поэтому нам было немного труднее. Однако, я хочу сказать спасибо команде, мы дрались друг с другом и я надеюсь, что мы покажем в будущем на что способны”, — цитирует слова защитника украинской сборной Иссуфу Санон сайт ФБУ.

Словения: Блазиц 21 очков + 10 подборов + 1 передач, Морган 13 очков + 11 подборов + 1 передач, Косые 4 очков 2 подборов + 1 передач, Муриц 10 очков + 4 подборов + 3 передач, Лапорник 7 очков + 3 подбора + 1 передач, Рупник 12 + 3 подбора + 7 передач.

Украина: Герун 15 + 3 подбора, Лукашов 3 очков 1 подборов + 3 передач, Санон 13 очков + 5 подборов + 5 передач, Бобров 11 + 4 подбора + 5 передач, Шундель 12 + 1 подборов, Кравцов 11 + 4 подбора.

Добавим, Украина с одной победой при 2 поражениях занимает третью строчку в квартете F. В следующей игре 31-го ноября украинцы будут соревноваться против аутсайдера группы Австрии. По три команды пройдут на Евробаскет.