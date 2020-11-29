Збірна України програла чинним чемпіонам Європи у відборі на Євробаскет-2022

Український колектив повністю провалив старт гри — 2:20, і завершив чверть із результатом 9:33. У другій 10-хвилинці наші гравці вирівняли гру, але відставання було значним. Після великої перерви “жовто-блакитні” почали періодично демонструвати потужну гру і змогли скоротити відставання до 7 балів, однак перемога за словенцями — 84:73.

“Ми показали, що можемо грати, як команда. Ми билися один за одного. Ми почали не дуже добре, можливо тому, що не було готові до такого пресингу, що вони будуть так бігти. Та все ж, у другій половині ми увімкнулися, зробили хороший ривок. Десь нам не вистачило якоїсь досвідченості, в нас немає таких досвідчених гравців, як у Словенії. Деякі гравці грають в Євролізі, в топових чемпіонатах, а в нас майже всі хлопці грають в українському чемпіонаті, тож нам було трошки важче. Проте, я хочу сказати дякую команді, ми билися з один одного і я сподіваюся, що ми покажемо в майбутньому на що здатні”, — цитує слова захисника української збірної Іссуфа Санона сайт ФБУ.

Словенія: Блазіц 21 очок + 10 підбирань + 1 передач, Морган 13 очок + 11 підбирань + 1 передач, Косі 4 очок + 2 підбирань + 1 передач, Муріц 10 очок + 4 підбирань + 3 передач, Лапорнік 7 очок + 3 підбирань + 1 передач, Рупнік 12 очок + 3 підбирань + 7 передач.

Україна: Герун 15 очок + 3 підбирань, Лукашов 3 очок + 1 підбирань + 3 передач, Санон 13 очок + 5 підбирань + 5 передач, Бобров 11 очок + 4 підбирань + 5 передач, Шундель 12 очок + 1 підбирань, Кравцов 11 очок + 4 підбирань.

Додамо, Україна з однією перемогою при 2 поразках посідає третій рядок у квартеті F. У наступній грі 31-го листопада українці змагатимуться проти аутсайдера групи Австрії. По три команди пройдуть на Євробаскет.