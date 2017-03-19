Сборная Украины объявила заявку на Кубок Европы по спортивной ходьбе

В состав украинской делегации вошли 18 спортсменов (11 мужчин и 7 женщин) и 12 официальных лиц:



Мужчины - Назар Коваленко, Иван Лосев, Алексей Казанин, Сергей Будза, Андрей Гречковский, Игорь Главан, Иван Банзерчук, Марьян Закальницкий, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко и Виктор Кононенко.



Женщины - Надежда Боровская, Инна Кашина, Елена Мизернюк, Валентина Мирончук, Дарья Хусаинова, Ирина Чернуха и Ксения Белова.



Стоит отметить, что на Кубке мира-2016 по спортивной ходьбе И.Главан завоевывал две серебряные награды.