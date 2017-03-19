Сборная Украины объявила заявку на Кубок Европы по спортивной ходьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав сборной Украины, которая 21 мая в городе Подебрады (Чехия) примет участие в Кубке Европы по спортивной ходьбе, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
В состав украинской делегации вошли 18 спортсменов (11 мужчин и 7 женщин) и 12 официальных лиц:
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- Мужчины - Назар Коваленко, Иван Лосев, Алексей Казанин, Сергей Будза, Андрей Гречковский, Игорь Главан, Иван Банзерчук, Марьян Закальницкий, Виктор Шумик, Эдуард Забуженко и Виктор Кононенко.
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- Женщины - Надежда Боровская, Инна Кашина, Елена Мизернюк, Валентина Мирончук, Дарья Хусаинова, Ирина Чернуха и Ксения Белова.
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Стоит отметить, что на Кубке мира-2016 по спортивной ходьбе И.Главан завоевывал две серебряные награды.