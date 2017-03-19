Збірна України оголосила заявку на Кубок Європи зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 21 травня у місті Подебради (Чехія) візьме участь в Кубку Європи зі спортивної ходьби, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
До складу української делегації увійшло 18 атлетів (11 чоловіків та 7 жінок) та 12 офіційних осіб:
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- Чоловіки — Назар Коваленко, Іван Лосев, Олексій Казанін, Сергій Будза, Андрій Гречковський, Ігор Главан, Іван Банзерчук, Мар’ян Закальницький, Віктор Шумік, Едуард Забуженко та Віктор Кононенко.
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- Жінки — Надія Боровська, Інна Кашина, Олена Мізернюк, Валентина Мирончук, Дар’я Хусаінова, Ірина Чернуха та Ксенія Бєлова.
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Варто відзначити, що на Кубку світу-2016 зі спортивної ходьби І.Главан завойовував дві срібні нагороди.