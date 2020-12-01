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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40996 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74194 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87267 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112126 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113971 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Увеличение тестирования на COVID-19 населения является необходимым противоэпидемическим мероприятием - эксперт

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Стратегия противодействия пандемии COVID-19 состоит, в частности, и с широкого тестирования населения. При отсутствии финансирования необходимо определять четкий алгоритм - кого тестировать в первую очередь. Об этом УНН рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Есть определенный опыт в цивилизованных странах, и он предусматривает определенные шаги: стратегия противодействия эпидемиологическом заболевания - не просто вводить полный локдаун, а четко определенные действия. И кого в первую очередь тестировать? Это важно - определять контактных лиц, чтобы знать, распространяют они это или нет", - подчеркнул эксперт.

Но в случае недостаточного государственного финансирования, по мнению Кочеткова, необходимо сосредоточиться на уязвимых группах населения и на тех, кто контактирует с больными COVID-19 и большим количеством людей.

"Если нет денег на всех, то начнем с наиболее уязвимых слоев населения. Это разумно", - подчеркнул он.

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