Збільшення тестування на COVID-19 населення є необхідним протиепідемічним заходом – експерт

"Є певний досвід у цивілізованих країнах, і він передбачає певні кроки: стратегія протидії епідеміологічному захворюванню - не просто вводити повний локдаун, а чітко визначені дії. І кого у першу чергу тестувати? Це важливо – визначати контактних осіб, щоб знати, розповсюджують вони це чи ні", - наголосив експерт.

Але у випадку недостатнього державного фінансування, на думку Кочеткова, необхідно зосередитись на вразливих групах населення та на тих, хто контактує з хворими на COVID-19 і великою кількістю людей.

"Якщо немає грошей на всіх, то почнімо з найбільш вразливих верств населення. Це розумно", - наголосив він.