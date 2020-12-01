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Збільшення тестування на COVID-19 населення є необхідним протиепідемічним заходом – експерт

Київ • УНН

 • 15361 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Стратегія протидії пандемії COVID-19 полягає, зокрема, й у широкому тестуванні населення. За умови відсутності фінансування необхідно визначати чіткий алгоритм – кого тестувати у першу чергу. Про це УНН розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Є певний досвід у цивілізованих країнах, і він передбачає певні кроки: стратегія протидії епідеміологічному захворюванню - не просто вводити повний локдаун, а чітко визначені дії. І кого у першу чергу тестувати? Це важливо – визначати контактних осіб, щоб знати, розповсюджують вони це чи ні", - наголосив експерт.

Але у випадку недостатнього державного фінансування, на думку Кочеткова, необхідно зосередитись на вразливих групах населення та на тих, хто контактує з хворими на COVID-19 і великою кількістю людей.

"Якщо немає грошей на всіх, то почнімо з найбільш вразливих верств населення. Це розумно", - наголосив він.

Українські Національні Новини

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