Завтра ВР должна проголосовать за аудитора НАБУ - И.Кононенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада Украины завтра должна проголосовать за аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сказал народный депутат Украины из фракции БПП Игорь Кононенко после заседания фракции, передает корреспондент УНН.
"Антикоррупционный комитет внес две кандидатуры, завтра они будут в зале. Позиция нашей фракции - нужно определиться, проголосовать ", - сказал он.
По словам И.Кононенко, если одна из кандидатур на аудитора НАБУ наберет 226 голосов, то вопрос будет решен. А если нет, уточнил он, то тогда Антикоррупционный комитет должен предложить другие кандидатуры .