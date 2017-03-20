Завтра ВР должна проголосовать за аудитора НАБУ - И.Кононенко

"Антикоррупционный комитет внес две кандидатуры, завтра они будут в зале. Позиция нашей фракции - нужно определиться, проголосовать ", - сказал он.

По словам И.Кононенко, если одна из кандидатур на аудитора НАБУ наберет 226 голосов, то вопрос будет решен. А если нет, уточнил он, то тогда Антикоррупционный комитет должен предложить другие кандидатуры .