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Завтра ВР має проголосувати за аудитора НАБУ – І.Кононенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада України завтра має проголосувати за аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це сказав народний депутат України з фракції БПП Ігор Кононенко після засідання фракції, передає кореспондент УНН.

“Антикорупційним комітетом внесені дві кандидатури, завтра вони будуть в залі. Позиція нашої фракції — потрібно визначитися, проголосувати”, — сказав він.

За словами І.Кононенка, якщо одна з кандидатур на аудитора НАБУ набере 226 голосів, то питання буде вирішено. А якщо ні, уточнив він, то тоді Антикорупційний комітет має запропонувати інші кандидатури.

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