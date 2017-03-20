Завтра ВР має проголосувати за аудитора НАБУ – І.Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада України завтра має проголосувати за аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це сказав народний депутат України з фракції БПП Ігор Кононенко після засідання фракції, передає кореспондент УНН.
“Антикорупційним комітетом внесені дві кандидатури, завтра вони будуть в залі. Позиція нашої фракції — потрібно визначитися, проголосувати”, — сказав він.
За словами І.Кононенка, якщо одна з кандидатур на аудитора НАБУ набере 226 голосів, то питання буде вирішено. А якщо ні, уточнив він, то тоді Антикорупційний комітет має запропонувати інші кандидатури.