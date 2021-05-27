Завтра в Украине состоится ВНО по математике

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 40443 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 83413 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 98302 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 263113 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 151666 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 422756 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 324247 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 218364 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246506 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256303 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.6м/с
56%
Популярные новости

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 24672 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 20784 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 41645 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 26743 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 12918 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 27792 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 42697 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 154913 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 263088 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 422742 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 18196 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 26694 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 55885 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 79523 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 64168 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Завтра в Украине состоится ВНО по математике

Киев • УНН

 • 15041 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В пятницу, 28 мая 2021 года, состоится ВНО по математике/математики (задания уровня стандарта), передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Завтра в Украине состоится ВНО по математике

Детали

Для прохождения теста по математике зарегистрировались 291 789 человек, для которых созданы 19 697 аудиторий в 1231 пункте тестирования. ВНО по математике (задания уровня стандарта) будут проходить 77321 человек, для них созданы 5324 аудитории в 417 пунктах ВНО.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию во ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.
Если абитуриент не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, его не будет допущено в пункт проведения ВНО.

На тестировании следует иметь с собой:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета
бутылочку с питьевой водой без этикетки;
средства индивидуальной защиты, которые участник сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Добавим

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике/математике (задания уровня стандарта) запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и тому подобное.

Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Сертификационная работа по математике (задания уровня стандарта) насчитывает 28 заданий различных форм:

16 заданий с выбором одного правильного ответа;
4 задания на установление соответствия;
6 заданий открытой формы с коротким ответом;
2 задания с развернутым ответом.
При определении результатов участники получат только оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

Сертификационная работа по математике насчитывает 34 задания различных форм:

16 заданий с выбором одного правильного ответа;
4 задания на установление соответствия;
9 заданий открытой формы с коротким ответом;
5 задач развернутым ответом.
По результатам прохождения теста по математике участники получат результат ВНО по математике по шкале 100-200 баллов и оценку государственной итоговой аттестации по математике по шкале 1-12 баллов.

МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Напомним

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии, его проходили 9885 человек. 24 мая, состоялось тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 25 мая - по английскому языку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,838.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,820.79