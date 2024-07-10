Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток: когда света может не быть дольше всего

Завтра в Украине графики отключений будут применяться в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.

"11 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - сообщили в ДТЭК.

По данным компании, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение всех суток.

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В Укрэнерго добавили, что с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будет задействовано три очереди.

"Причина усиления ограничений - рост потребления в жару", - говорится в сообщении.

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