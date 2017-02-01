Завтра в районе Донецкой фильтровальной станции организуют дополнительное патрулирование ОБСЕ - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Наблюдатели ОБСЕ завтра будут дополнительно патрулировать район Донецкой фильтровальной станции, чтобы как можно быстрее были завершены ремонтные работы. Об этом во время брифинга в Донецке сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"Благодаря тесному сотрудничеству с СЦКК удалось достичь договоренности об установлении режима прекращения огня. И благодаря дальнейшим консультациям с представителями "ДНР" нам удалось добиться режима прекращения огня и проехать на донецкую фильтровальную станцию. На месте нам удалось скоординировать совместные действия по обеспечению работ ремонтных бригад. Но на месте нашего пребывания нам приходилось слушать звуки стрелкового оружия и тяжелого вооружения. Вероятно завтра также будет организовано дополнительное патрулирование на этом участке, чтобы были полностью проведены работы по аварийному восстановлению электроснабжения станции", - сказал он.
Как сообщал УНН, находясь сегодня на Донецкой фильтровальной станции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что режим прекращения огня возле станции очень нестабильный.