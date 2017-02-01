Завтра в районі Донецької фільтрувальної станції організують додаткове патрулювання ОБСЄ - А.Хуг

"Завдяки тісному співробітництву із СЦКК вдалося досягнути домовленості про встановлення режиму припинення вогню. І завдяки подальшим консультаціям з представниками "ДНР" нам вдалось добитися режиму припинення вогню і проїхати на донецьку фільтрувальну станцію. На місці нам вдалося скоординувати спільні дії щодо забезпечення робіт ремонтних бригад. Але на місці нашого перебування нам доводилось слухати звуки стрілецької зброї та важкого озброєння. Ймовірно завтра також буде організоване додаткове патрулювання на цій ділянці, щоб були повністю проведені роботи з аварійного відновлення електропостачання станції", - сказав він.

Як повідомляв УНН, перебуваючи сьогодні на Донецькій фільтрувальній станції перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що режим припинення вогню біля станції дуже нестабільний.