Завтра в Одесской области объявлен день траура в связи с гибелью пяти человек в результате атаки рф. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...", - сообщил Кипер.

Напомним

10 апреля по Одессе было выпущено 9 баллистических ракет.

"Были направлены шахеты, которые уничтожили наши силы ПВО. Но, к сожалению, есть повреждения инфраструктуры, есть повреждения частного бизнеса.

Но хуже всего - есть погибшие: вчера погибло 4 человека, среди них - девочка, которой 1 апреля исполнилось 10 лет. К сожалению, она погибла, а ее семья находится в больнице - это отец, мать и младшая сестренка", - рассказал Кипер в эфире марафона "Единые новости".

Всего в результате вчерашней атаки рф зафиксировано 14 пострадавших, 5 из которых находятся в больнице, в тяжелом состоянии.

Впоследствии стало известно, что количество жерв российской атаки возросло до 5.