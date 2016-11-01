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15 марта, 19:03 • 115496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167380 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138458 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130865 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113091 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101559 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135500 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132161 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом

Завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом

Киев • УНН

 • 8431 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Завтра, 2 ноября, в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра и дождь с мокрым снегом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 ноября в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25 м / с.

Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем ​​на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6 ° мороза, в западных областях и на юге Одесской области 0-5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на западе и юге страны до 10 °.

В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем ​​2-4 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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