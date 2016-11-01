Завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Завтра, 2 ноября, в большинстве областей Украины ожидается усиление ветра и дождь с мокрым снегом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
По прогнозам Укргидрометцентра, 2 ноября в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25 м / с.
Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом.
Температура ночью 1-6 ° мороза, в западных областях и на юге Одесской области 0-5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на западе и юге страны до 10 °.
В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.