Завтра в большинстве областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 ноября в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье Карпат 25 м / с.

Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем ​​на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6 ° мороза, в западных областях и на юге Одесской области 0-5 ° тепла; днем 1-6 ° тепла, на западе и юге страны до 10 °.

В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем ​​дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем ​​2-4 ° тепла.