Завтра в більшості областей України очікується дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Завтра, 2 листопада, у більшості областей України очікується посилення вітру та дощ з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
За прогнозами Укргідрометцентру, 2 листопада в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.
Вночі та вранці у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях, вдень на більшій частині території, крім східних областей, дощ з мокрим снігом.
Температура вночі 1-6° морозу, в західних областях та на півдні Одещини 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни до 10°.
В Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ з мокрим снігом. Вітер 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.