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Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф
Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета
Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер
Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.
В Харьковской области и на Криворожье сегодня действуют лимиты на электроэнергию для промышленности - Укрэнерго
На Криворожье Днепропетровской области и Харьковской областях ограничено потребление электроэнергии для промышленности, а в Харькове ограничена работа электротранспорта.
Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов
В Кропивницкой и Полтавской областях задержали двух мужчин за попытку незаконного вывоза за границу высокотехнологичного авиационного оборудования, в частности прицельных комплексов и запчастей к боевым самолетам и вертолетам.
российские пропагандисты используют актеров в сюжетах о "сво" - Центр сопротивления
российские пропагандисты нанимают актеров на роль солдат и механиков в фейковых видеороликах о "специальной военной операции" в Украине.
Партизаны разведали базу вмф рф в Кронштадте, где базируются подводные лодки - "АТЕШ"
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" посетили остров Котлин и проверили военную базу российского флота в Кронштадте, где базируются подводные лодки и военные корабли.
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Кабинет министров игнорирует поручение СНБО провести аудит системы блокировки налоговых накладных, а народный депутат Даниил Гетманцев пытается легализовать инструмент блокировки накладных через изменения в Налоговый кодекс.
На Львовщине правоохранители разоблачили мошенников, которые обворовывали мужчин, предлагая незаконное пересечение границы
На Львовщине ГБР разоблачило организованную преступную группу, которая обманывала мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу, обещая за $15 000 зарегистрировать их в системе "Шлях", а взамен требовала у них $20 000 под угрозой уголовного преследования.
"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска
После межправительственной встречи между Украиной и Польшей ситуация на пунктах пропуска на границе не изменилась: три направления остаются заблокированными, а три - разблокированными, сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.