Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Президент беларуси александр лукашенко завтра, 11 апреля, совершит рабочий визит в россию, где проведет переговоры с российским лидером владимиром путиным. Об этом пишет пресс-служба кремля, передает УНН.

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Отмечается, что визит лукашенко в россию продлится до 12 апреля. В кремле говорят, что за это время президенты проведут переговоры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания высшего государственного совета союзного государства.

Напомним

В начале месяца президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.

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