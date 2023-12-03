Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков
Киев • УНН
Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.
Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для проезда пустых грузовиков. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
С 01:00 4 декабря 2023 года из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)
Пограничники отмечают, что открытие "Угринова" является первым пунктом из перечня мероприятий, которые реализуются для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.
Дополнение
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что из-за блокирования границ польскими перевозчиками на границе в сторону Украины образовалась очередь из более 2,5 тысячи грузовиков.
Напомним
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".
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Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков
Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.
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