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Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 12:35  •  9455 просмотра

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Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.

Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для проезда пустых грузовиков. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

С 01:00 4 декабря 2023 года из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)

- резюмировали в ведомстве.

Пограничники отмечают, что открытие "Угринова" является первым пунктом из перечня мероприятий, которые реализуются для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

Дополнение 

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что из-за блокирования границ польскими перевозчиками на границе в сторону Украины образовалась очередь из более 2,5 тысячи грузовиков.

Напомним

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков и создать в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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